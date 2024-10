TRASACCO – L’Abruzzo sorride grazie al Lotto. Nel concorso di sabato 26 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 45mila euro a Trasacco (AQ) con un terno sulla ruota di Bari, mentre il concorso del venerdì ha premiato un giocatore di Civitella Casanova, in provincia di Pescara, con 23.400 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,9 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio anno.