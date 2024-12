AVEZZANO – L’Abruzzo è stata la Regione più fortunata nelle estrazioni del Lotto del weekend avendo fatto registrare la vincita più alta dei concorsi in questione. Lo rivela Agimeg. Un fortunato giocatore di Avezzano, in provincia dell’Aquila, ha realizzato una quaterna sulla ruota di Roma da 50.596 euro, a fronte di una spesa di 5 euro. A Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, sono stati vinti 8mila euro.