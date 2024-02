AVEZZANO – L’Abruzzo sorride con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 22 febbraio, come riporta Agipronews, ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, sono stati vinti 20 mila euro in modalità Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 600 milioni da inizio anno.