LOTTO, DOPPIETTA IN PROVINCIA DELL’AQUILA: VINCITE A PESCINA ED AVEZZANO PER OLTRE 38MILA EURO

AVEZZANO – L’Abruzzo si scopre fortunato al gioco del Lotto: nel concorso del 28 ottobre, come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta in provincia dell’Aquila, con una vincita da 24mila euro a Pescina e una da 14.250 euro ad Avezzano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 938,2 milioni dall’inizio dell’anno.