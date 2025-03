LOTTO GENEROSO CON L’ABRUZZO: VINTI 31MILA EURO A GORIANO SICOLI E 14 MILA A PESCARA

L’AQUILA – La fortuna bacia l’Abruzzo con le estrazioni del Lotto di venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 45mila euro: a Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila, colpo da 31.550 euro grazie a un terno Oro, due ambi Oro e un ambo, in un punto vendita di Via S. Gemma; a Pescara sono stati vinti 14.250 euro, con un terno e tre ambi, presso un esercizio di Via Francesco Ferdinando D’Avalos.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,5 milioni di euro, per un totale di 238,6 milioni di euro da inizio 2025.