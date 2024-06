NOTARESCO – Abruzzo a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Notaresco, in provincia di Teramo, messi a segno tre ambi e un terno da 42.500 con la combinazione 4-11-38-53. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di 601 milioni da inizio anno.