SPOLTORE – Il 10eLotto sorride all’Abruzzo. Nel concorso di martedì 12 marzo, riporta Agipronews, a Spoltore, in provincia di Pescara, è stata indovinata la giocata che ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore la cifra più alta di giornata: 20mila euro, grazie a un 9 Oro e appena un euro scommesso.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 810,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.