LOTTO: VINTI OLTRE 43MILA EURO TRA SULMONA, AVEZZANO E SAN SALVO

ROMA – L’Abruzzo esulta con il Lotto con una tripletta da 43.250 euro. Come riporta Agipronews, in via Giovanni XXIII a Sulmona, in provincia dell’Aquila, vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno, mentre ad Avezzano, stessa provincia, premio da 10mila euro grazie a quattro terni e una quaterna in via Roma, invece tre ambi e un terno valgono una vincita da 9.500 euro a San Salvo in provincia di Chieti, in via Ripalta.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.