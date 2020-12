L’AQUILA, STASERA AL VIA “LUCE D’ARTISTI”: INAUGURAZIONE IN DIRETTA SU ABRUZZOWEB

L’AQUILA – Prenderà il via stasera, con l’inaugurazione in diretta anche su AbruzzoWeb, “Luce d’Artisti!, la rassegna illumino-grafica organizzata dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con Citelum Italia, nell’ambito del percorso di candidatura del capoluogo d’Abruzzo a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Madrina d’eccezione la cantautrice aquilana Simona Molinari che a partire dalle 23, accompagnerà con la sua voce l’accensione delle installazioni luminose.

Memoria, cultura, bellezza, ma anche lo spirito fiero e tenace degli aquilani, il loro coraggio ed il profondo rapporto che li lega al territorio ed ai suoi simboli i principali temi della rassegna, che si articolerà lungo un percorso che, includendo alcuni tra i siti più significativi dell’identità cittadina, racconta una terra, la ricchezza e la suggestione della sua storia e delle sue tradizioni ed il suo sguardo fiducioso sul futuro.

