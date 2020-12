“LUCI D’ARTISTA”, D’ERAMO CONTRO ILLUMINAZIONE A COLLEMAGGIO: “BRUTTA, FA PERDERE CLIMA NATALE”

L’AQUILA – “L’arte è arte e come tale va sempre rispettata. Non sono nessuno per giudicare. Ma da aquilano rivendico il diritto di affermare che questa illuminazione artistica, per me, è veramente brutta. Anzi bruttissima e fa perdere il clima natalizio. Sarò tradizionalista ma questo penso”.

Lo ha scritto su Facebook il deputato aquilano e coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, a proposito della installazione luminosa sulla basilica di Collemaggio, inserita nell’ambito del progetto “Luce d’artisti”, con il quale sono state realizzati giochi luminosi in centro storico e sui principali monumenti cittadini.

Il progetto è legato alla candidatura dell’Aquila a capitale italiana della Cultura 2022.

