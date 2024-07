LUCIA CARDONE DI PENNE DA OGGI E’ CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI PESCARA IN QUOTA LEGA

PESCARA – Il consigliere comunale di Penne, Lucia Cardone da oggi è anche consigliere alla Provincia di Pescara per la Lega. Nel corso della seduta dell’assise, che si è tenuta in mattinata, Cardone è subentrata all’ex consigliere comunale di Montebello di Bertona, Gabriele Colasante. Cardone è stata la terza più votata nella lista della Lega per il Territorio, alle elezioni provinciali di dicembre, dopo Antonio Romano e Colasante.

“Ringrazio Colasante per l’impegno mostrato e il lavoro sin qui svolto e allo stesso tempo rivolgo il mio in bocca al lupo al neo consigliere provinciale”, sottolinea il segretario provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista. “Cardone – dice ancora Evangelista – è un’amministratrice attenta, competente e di esperienza e sono convinto che saprà svolgere al meglio il suo ruolo per il bene e la crescita del territorio. Cardone è, inoltre, una valida rappresentante dell’area vestina, delle cui esigenze saprà farsi portavoce. Con lei, la squadra della Lega in Provincia, composta già da Romano, attuale assessore al Comune di Città Sant’Angelo, si rafforza sempre di più”