LUCO DEI MARSI: AL VIA RESTYLING CENTRO STORICO

LUCO DEI MARSI – Al via il restyling del centro storico di Luco dei Marsi. Sono partiti i lavori di rifacimento delle strade del borgo antico del paese, che vedranno il ripristino, atteso da decenni, di asfalti e annessi dall’area da piazza delle campane fino a via Montebello, nell’area del Borghetto, passando da via Garibaldi, e di parte di via Roma, nel tratto tra la chiesa di San Giovanni Battista a via Corsignani.

I lavori, realizzati con fondi ministeriali ottenuti dall’Amministrazione Luco Bene Comune, prevedono il rifacimento integrale, dalla fresatura alla realizzazione del manto stradale alla messa in sicurezza, delle strade interessate, e sono parte di un ampio progetto avviato negli ultimi due anni e mezzo, che ha già condotto al ripristino di diverse aree del paese e a nuove realizzazioni di infrastrutture e arredi urbani.

