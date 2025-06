LUCO DEI MARSI: DUE STRANIERI FERITI NELLA NOTTE DA COLPI DI ARMA DA FUOCO, INDAGINI IN CORSO

AVEZZANO – Nella notte, intorno alla mezzanotte, a Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila, nel centro abitato, due uomini di nazionalità straniera sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano e del nucleo investigativo del comando provinciale di L’Aquila, coordinati dalla procura della Repubblica di Avezzano, per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e addivenire all’individuazione de i responsabili.

Uno dei feriti, è un uomo di origine marocchina. Secondo la prima ricostruzione è emerso che il ferito sarebbe rimasto coinvolto in una lite accesa con un giovane residente nel piccolo comune marsicano.

Al termine della discussione, il giovane avrebbe estratto la pistola, ferendo il rivale ad una mano. Sul posto oltre ai militari sono intervenuti anche i medici del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito nell’ospedale di Avezzano dove si trova sotto osservazione. Secondo gli inquirenti alla base della sparatoria potrebbe esserci un regolamento dei conti. Il giovane è stato nel frattempo fermato mentre sono in corso le ricerche dell’arma utilizzata nel corso della lite.