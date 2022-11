LUCO DEI MARSI: FERMATO E ARRESTATO UN 23ENNE CON 28 DOSI DI COCAINA

L’AQUILA – A ridosso del ponte di ognissanti i controlli da parte dei Carabinieri, per garantire la piu’ assoluta sicurezza dei i cittadini, sono continuati.

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Trasacco, durante un servizio di pattugliamento a ridosso del limitrofo comune di Luco dei Marsi, hanno arrestato un giovane trovato in possesso di ben 28 dosi di cocaina.

I Carabinieri impegnati nel servizio hanno riconosciuto il giovane in quanto destinatario di una misura cautelare emessa recentemente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano che ne ha disposto il divieto di dimora nella provincia dell’Aquila.

Dopo l’identificazione l’uomo, di origine straniera, è stato sottoposto all’immediata perquisizione personale, così da rinvenire 19 grammi di cocaina suddivisi in 28 singole dosi destinate verosimilmente alla spaccio.

Lo stupefacente è stato sequestrato come pure la somma contante di un centinaio di euro ritenuta provento della vendita di parte della droga.

All’esito delle attività di polizia giudiziaria, che hanno visto anche la notifica del provvedimento cautelare emesso in precedenza, il 23enne è stato arrestato dai militari in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operato dei carabinieri attende una prima conferma da parte della Procura della Repubblica di Avezzano, che, avvisata delle attivita’ intraprese, disporrà la richiesta di convalida dell’arresto dinanzi il Giudice per le indagini Preliminari dello stesso Tribunale per la prosecuzione dell’iter procedimentale fino a giungere all’eventuale processo.

Nell’attesa dell’udienza, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Lanciano