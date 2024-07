LUCO DEI MARSI: FESTA PER APERTURA FARMACIA ANGIZIA, NUOVA SFIDA PER DOTTORESSE TACCONE E FELLI

LUCO DEI MARSI – Si sono rimesse in gioco dopo precedenti esperienze nel campo farmaceutico e hanno deciso di affrontare una nuova, esaltante sfida. Le dottoresse Fiorella Felli di Celano e Sara Taccone, originaria di Celano e residente all’Aquila, sono le titolari della farmacia Angizia a Luco dei Marsi.

Domenica affollata inaugurazione in via dei Marsi 43, sulla strada che da Luco conduce a Trasacco.

In tanti hanno partecipato al taglio del nastro alla presenza del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, del senatore Michele Fina e dell’assessore regionale Mario Quaglieri. La nuova farmacia è figlia del concorso indetto dal governo Monti che ha aumentato il numero delle farmacie in Italia.

La nuova struttura si sviluppa su un’ampia superficie ed è dotata di tutti i nuovi servizi come previsto dalla legge, a partire dalla telemedicina (elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio) più analisi varie.

E poi i farmaci, la cosmesi, la profumeria, i prodotti per bambini, per lo sport, per la salute e l’igiene. E infine, omeopatia e veterinaria. Praticherà orario continuato dalle 8.30 alle 20.