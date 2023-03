L’AQUILA – È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, ricoverata all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, la ragazzina di 11 anni precipitata ieri dal balcone del secondo piano della sua cameretta, a Luco Die Marsi, in provincia dell’Aquila.

Sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza di una gioielleria che si trova a poca distanza dalla casa. Il procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha aperto un fascicolo conoscitivo ma al momento non si ravvisano responsabilità.

Da quanto si apprende, la ragazza aveva discusso con la mamma, e si era chiusa nella sua stanza. La madre invece era salita in camera a dormire e, nel suo racconto al magistrato, ha spiegato di non essersi accorta di quanto stava accadendo.

I militari stanno passando al setaccio il telefono cellulare della ragazzina per escludere che possa far parte di gruppi che incitano al suicidio o spingono a fare giochi pericolosi. E cercano anche di verificare che non si sia trattato di un tentativo di fuga dalla casa finito male.

L’11enne è stata trovata sull’asfalto da un passante che ha dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l’ha trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Avezzano in codice rosso. Poi il trasferimento a Roma.