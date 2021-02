LUCO DEI MARSI, TENTANO FURTO A CASA DEL SINDACO CHE PERO’ LI METTE IN FUGA

LUCO DEI MARSI – Spavento per il sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, che insieme a suo marito Tonino Amadoro ha sorpreso in pieno giorno tre ladri all’interno della sua abitazione.

“Sono uscita con mio marito per una commissione veloce a circa 500 metri da casa – ha raccontato il sindaco al quotidiano Il Centro – e proprio in quel momento ho notato un’auto di grossa cilindrata parcheggiare davanti il cancello. Siamo stati via pochi minuti. Ma mentre tornavo verso casa ho notato il portone principale aperto. Ho subito capito che qualcuno l’aveva forzato per fare irruzione in casa, così ho tentato di chiuderlo per bloccare chi c’era dentro. È in quel momento che ho sentito un trambusto, come di chi si precipita frettolosamente per le scale, mentre dall’altro lato qualcuno afferrava con forza la maniglia interna per aprire la porta. Me li sono ritrovati davanti agli occhi e per frasi strada mi hanno strattonata”.

Erano in tre, tutti a volto scoperto. Sono saliti sulla berlina posteggiata e si sono dileguati. La De Rosa e il marito sono però riusciti a prendere il numero di targa e hanno chiamato subito il 112 per comunicarglielo. Purtroppo da un primo controllo la targa sembra non corrisponde al modello dell’auto che potrebbe essere stata rubata.

Intanto dalla casa della sindaca no manca nulla, forse non hanno avuto il tempo di portare via niente ma lo stesso pomeriggio, sempre a Luco, è stato denunciato un secondo furto analogo, questa volta in via Regina Elena.

Download in PDF©