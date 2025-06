LUCO DEL MARSI: 22ENNE SENZA BIGLIETTO PRENDE A PUGNI AUTISTA E CONTROLLORE SULL’AUTOBUS DELLA TUA

AVEZZANO – Un ventenne, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito con violenza inaudita un controllore e l’autista del mezzo, entrambi rimasti feriti, sul bus Tua partito da Avezzano alle 6:55 e diretto a Villavallelonga.

Tutto è iniziato quando, tra Luco dei Marsi e Trasacco, il controllore ha chiesto al giovane salito alla fermata della Pineta di Avezzano di esibire il biglietto. Invece di mostrare il titolo di viaggio, il ragazzo ha reagito con minacce verbali. La situazione è precipitata quando l’autista è intervenuto per cercare di calmare l’aggressore: il ventenne si è scagliato con violenza contro i due dipendenti Tua, colpendoli ripetutamente con pugni al volto e alla testa.

Scrive in una nota Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al nostro personale che si è trovato a fronteggiare un’aggressione. La sicurezza e l’incolumità dei passeggeri e delle maestranze deve essere sempre preservata; a tal proposito abbiamo già attivato un servizio di vigilanza, come tra l’altro già sperimentato efficacemente in passato nel territorio marsicano e attivato tutti i canali di sinergica collaborazione con la Prefettura per cercare di sradicare situazioni come quelle che si sono verificate”

Il presidente Gabriele De Angelis ha inoltre ribadito l’impegno della Tua per minimizzare situazioni particolarmente critiche come le aggressioni a bordo dei mezzi e ha ricordato le azioni concrete che sta gradualmente introducendo a livello aziendale: “Da poco abbiamo acquistato delle bodycam, un primo investimento che vogliamo estendere a tutto il personale. Anche i nuovi veicoli che stiamo introducendo nella nostra flotta – ha continuato il presidente della Tua – sono tecnologicamente all’avanguardia che permettono collegamenti in tempo reale con la sala operativa e sistemi di videosorveglianza altamente sofisticati”.