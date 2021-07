LUDOVICO EINAUDI GIA’ SOLD OUT: IL LAGO DI CAMPOTOSTO SI CONFERMA LUOGO DEL CUORE PER CONCERTI

CAMPOTOSTO – “Lo scorso anno il successo del concerto di Bollani sul lago di Campotosto ci aveva colto un po’ di sorpresa, ma quest’anno fin da subito si era capito che le cose sarebbero andate proprio così: Ludovico Einaudi il 3 agosto alle 18 sul lago di Campotosto sold out in poco più di due settimane”.

Così, in una nota, “Abruzzo dal Vivo”, nel ringraziare tutti coloro che hanno acquistato i biglietti a disposizione, informa che la biglietteria on line è chiusa e non è più possibile acquistare biglietti, né on line né sul luogo del concerto.

“Non rischiare di perdere un altro eccezionale concerto d’atmosfera, Gianna Nannini, solo voce e pianoforte, il 25 luglio a Piane di Elce nel Comune di Cortino sarà un concerto di quelli che si ritagliano un posto nel cuore”.

Si consiglia di prenotare i post ancora disponibili su https://www.ciaotickets.com/biglietti/gianna-nannini-pianoforte-e-gianna-piano-di-elce

Il Festival Abruzzo dal Vivo è una iniziativa finanziata dalla Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, voluta dalla Regione Abruzzo, realizzata grazie alla rete dei 23 comuni del cratere con il Comune di Crognaleto capofila.

Si ringraziano gli enti e le istituzioni che sostengono il Festival: la Fondazione Tercas, la camera di Commercio l’Aquila e Teramo, Il Bim, l’Enel, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia di Teramo.