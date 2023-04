LUIGI DI MAIO INVIATO SPECIALE UE PER IL GOLFO PERSICO: “CANDIDATO PIU’ ADATTO”

BRUXELLES – L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato, a quanto si apprende, Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo persico.

Per Borrell è lui “il candidato più adatto” per questo nuovo ruolo, come scritto dallo stesso nella lettera datata 21 aprile e indirizzata agli ambasciatori del Cops.

L’ex ministro italiano degli Esteri è stato indicato per ricoprire l’incarico europeo: ora manca solo la ratifica da parte del Cops.

Insorge la Lega: “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba”.