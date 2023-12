LUNEDI’ CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI PALAZZO MARGHERITA SEDE DEL COMUNE AQUILANO DOPO I RESTAURI

L’AQUILA – Lunedì 11 dicembre – dalle ore 10.45 – si terrà all’ Aquila la cerimonia di inaugurazione del restaurato “Palazzo Margherita”, sede del Comune, devastato dal tragico terremoto del 6 aprile 2009. La delicata opera di restauro, data la rilevanza storica dell’edificio (il Palazzo ha assunto tale denominazione per essere stato residenza della governatrice Margherita d’Austria nel XVI secolo) e per la gravità dei danni subiti, è potuta iniziare solo nel 2017 a valle di un lungo e complesso lavoro progettuale e di studio per la sua messa in sicurezza secondo i più moderni sistemi antisismici.

Al recupero architettonico e alla ristrutturazione di “Palazzo Margherita” – attraverso il programma “Le BCC per l’Abruzzo” lanciato nelle prime ore successive al sisma, hanno contributo in particolare le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e le Casse Raiffeisen di tutta Italia insieme ai loro soci, clienti, dipendenti, con oltre 10 mila donazioni. Nell’insieme, sono stati raccolti 5 milioni di euro (di cui 1,5 milioni messi a disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, che nel capoluogo abruzzese ha 3 proprie filiali).

La cerimonia di inaugurazione – preceduta da una visita guidata per i giornalisti accreditati – prevede alle ore 10.45 il “taglio del nastro” e la benedizione del Palazzo, alla presenza dell’Arcivescovo dell’Aquila, il Card. Giuseppe Petrocchi.

Successivamente, alle ore 11.30, si terrà l’evento “Nel cuore della Rinascita” – tavola rotonda moderata dal giornalista professionista Fabrizio Caporale – cui parteciperanno il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma Maurizio Longhi.

Al termine, sarà scoperta una Targa ricordo nella sala antistante il Consiglio Comunale, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo.