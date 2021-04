LUNGHE ATTESE PER I VACCINI A CHIETI, POSTE ITALIANE: “NESSUN PROBLEMA SULLA PIATTAFORMA”

CHIETI – “In relazione ai rallentamenti e ai disagi di questa mattina nel corso delle vaccinazioni presso il Pala Ud’A di Chieti, Poste Italiane precisa che tali accadimenti non sono in alcun modo causati da problemi di funzionamento della piattaforma di prenotazione”.

In relazione alle lunghe attese per i vaccini nel capoluogo teatino, per la Asl 2 causata da problemi alla piattaforma, non ha tardato ad arrivare la replica di Poste Italiane”.

“Il sistema di Poste Italiane, infatti, rende disponibili gli appuntamenti per ogni giornata e per le relative fasce orarie in base all’acquisizione delle informazioni di disponibilità caricate a sistema dalle singole Asl competenti per la somministrazione dei vaccini”, si legge nella nota.

“Pertanto, eventuali sovrapposizioni e/o prenotazioni in eccesso rispetto alle effettive disponibilità e potenzialità di gestione delle stesse, dipendono esclusivamente dalla correttezza dei dati inseriti a sistema”.