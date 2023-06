LUNGOMARE DI FOSSACESIA, DAL 23 GIUGNO TORNA LA SOSTA A PAGAMENTO

CHIETI – Da domani, sosta a pagamento sul Lungomare di Fossacesia Marina.

Il provvedimento sarà in vigore fino al prossimo 17 settembre, in tutti i giorni, festivi compresi.

Le zone di sosta, non custodite, sono le seguenti: parcheggio comunale a Sud e Nord del nucleo sportivo Baya Verde; area demaniale – lato Sud – confinante con lo stabilimento Lido Galetta. Queste le tariffe: oraria, € 0,50; mezza giornata (9-14, 14-20, 20-0,00) € 2,00; intera giornata (9-0,00) € 5,00.

Gli utenti potranno pagare e quindi munirsi di ticket da esibire sul cruscotto della propria auto nei parchimetri installati sulla riviera, oppure sarà possibile regolare la sosta direttamente dal proprio telefonino sull’apposita app Easy Park. Non è escluso che nelle prossime settimane vengano individuate altre aree per la sosta a pagamento.

La strada, che ha perso la sua funzione di arteria provinciale, dovrà essere declassificata, considerando che non ha funzioni di collegamento per altre località, ma essenzialmente di servizio per i nuclei abitati e per le attività presenti sulla riviera e in ragione di ciò e sulla base di alcune norme del Codice della Strada che lo consentono, sarà gestita dal Comune. Il passaggio di competenze ha subito rallentamenti per la Grande Partenza del Giro d’Italia del 6 maggio scorso, e dovrebbe essere definito prossimamente. Per l’edizione 106 della Corsa Rosa, la Provincia ha provveduto a rifare completamente la pavimentazione della strada compreso il parcheggio posto nelle vicinanze della darsena, sul Lungomare Sud.