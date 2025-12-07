L’UNIONE RUGBY FIRENZE BATTE L’AQUILA 25-12 ALLO STADIO MARCO POLO

FIRENZE- Pomeriggio di sole, clima piacevole e pubblico di entrambe le compagini presente sugli spalti dello Stadio Marco Polo per il match della quinta giornata di Serie A tra Unione Rugby Firenze e La Rugby L’Aquila.

A sorridere al fischio finale sono i padroni di casa, che si impongono con merito per 25-12, conquistando 4 punti preziosi in classifica e confermando un buon momento di forma, nonostante un avvio in sordina.

La gara si apre con grande intensità. Dopo solo 7 minuti è Franchini a schiacciare in meta per Firenze, portando i viola sul 5-0. La risposta degli abruzzesi è immediata: al 16′ D’Onofrio finalizza una bella azione corale, con Wyss preciso dalla piazzola per il momentaneo 5-7. L’equilibrio dura fino al 25′, quando è ancora Firenze a colpire con Chiti, che trasforma la propria meta per il 12-7 con cui si va al riposo.

Nel secondo tempo L’Aquila rientra con grande determinazione e trova subito il pari al 46′ con la meta di Wyss per il 12-12, riaprendo completamente l’incontro. È però l’episodio chiave del match: al 60′ arriva il cartellino rosso a D’Onofrio, che lascia gli ospiti in inferiorità numerica nel momento decisivo della gara.

Firenze ne approfitta con lucidità. Al 63′ è Touires a rompere l’equilibrio con una meta pesante, ancora trasformata da Chiti per il 19-12. Nel finale sale in cattedra proprio il numero 10 viola, che mette a segno due calci di punizione al 76′ e all’80’, fissando il risultato definitivo sul 25-12.

Prestazione solida per l’Unione Rugby Firenze, che ha saputo gestire con maturità i momenti più delicati del match, mentre La Rugby L’Aquila ha pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica e una maggiore imprecisione nei momenti decisivi

Tabellino

Unione Rugby Firenze – La Rugby L’Aquila 25-12 (12-7)

Marcatori:

• p.t. 7′ Franchini (5-0), 16′ D’Onofrio tr. Wyss (5-7), 25′ Chiti tr. Chiti (12-7)

• s.t. 46′ Wyss (12-12), 63′ Touires tr. Chiti (19-12), 76′ cp. Chiti (22-12), 80′ cp. Chiti (25-12)

Cartellini: 20′ giallo a Suarez (L’Aquila); 60′ rosso a D’Onofrio (L’Aquila)

Arbitro: Pasquale Picheo (Modena)

Note: pomeriggio di sole, 14°, campo sintetico.

Calciatori:

• Firenze: Chiti tr. 2/3, cp. 2/2

• L’Aquila: Wyss tr. 1/2

Man of the match: Chiti (Unione Rugby Firenze)