L’UNIVERSITÀ DI TERAMO E L’UNIVERSITÀ ROMA TRE PRESENTANO IL PROGETTO FORMAZIONE IN TEATRO

TERAMO – Gli spazi della musica e dello spettacolo per una didattica innovativa in sicurezza, è questo il senso del ProgettoForTe-Formazione in Teatro,promosso dal DAMS dell’Università di Teramo e dal DAMS dell’Università Roma Tre, in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

Il progetto ha vinto un bando del Ministero dell’Università e della Ricerca (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, FISR 2020) diretto a sostenere lo sviluppo di misure di contrasto al Covid-19, dal punto di vista medico, scientifico e socio-culturale.

ForTesarà presentato martedì 12 ottobre 2021, alle ore 11.00 contemporaneamente nel Teatro Palladium dell’Università Roma Tre e nella Sala delle lauree del Polo Didattico “S. Spaventa” dell’Università di Teramo, in collegamento simultaneo tra le due sedi e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro Palladium (https://www.facebook.com/teatropalladium).

L’obiettivo del progetto ForTe è di offrire ai giovani percorsi formativi appositamente pensati e generati dai luoghi dello spettacolo, attraverso una metodologia didattica innovativa e all’interno di spazi il più possibile sicuri sotto il profilo sanitario. L’idea è di usufruire del teatro quale oggetto e luogo di formazione, attraverso la spettacolarizzazione degli argomenti trattati e la formulazione di strategie educative elaborate sulle specifiche caratteristiche tecnico-artistiche dello spazio. La finalità del progetto è duplice: da un lato motivare i giovani all’apprendimento coinvolgendoli emotivamente, grazie all’anima sentimentale del luogo dello spettacolo; formare, dall’altro, nuovi spettatori, contribuendo alla rigenerazione del pubblico della musica e del teatro.

L’iniziativa prevede un doppio ciclo di incontri, con l’intervento di docenti universitari, artisti, operatori ed esperti dello spettacolo, che si svolgeranno in due diversi contesti:

– al Teatro Palladium dell’Università RomaTre (26 ottobre, 3 e 9 novembre) tre incontri incentrati sulla disciplina della Fisica, destinati ad alcuni licei del Lazio;

– in tre teatri abruzzesi (Teatro Maria Caniglia di Sulmona, 22 ottobre; Teatro Marrucino di Chieti, 5 novembre; Spazio Matta di Pescara, 22 novembre) tre incontri incentrati sugli aspetti amministrativi, economici e legali collegati al mondo dello spettacolo dal vivo, destinati agli studenti dell’Università di Teramo e a quelli del Liceo musicaledell’I.I.S. “Delfico-Montauti” di Teramo.

Principal Investigator del progetto: prof. Luca Aversano (Coordinatore del DAMS dell’Università Roma Tre e Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium).

Coordinatrice locale del progetto: prof.ssa Paola Besutti (Presidente del DAMS dell’Università di Teramo).

Collaboratrici scientifiche del progetto: Eleonora Di Cintio (Università Roma Tre),Claudia Guattari (Università Roma Tre),NikaTomasevic (Università di Teramo).