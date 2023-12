LUOGHI DEL CUORE: FAI FINANZIA PANNELLI DIDATTICI NELLE STAZIONI DELLA TERNI-SULMONA

L’AQUILA – Ventitré “Luoghi del Cuore” avranno nuova vita grazie al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nell’ambito della più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo, restaurarlo e valorizzarlo.

In Abruzzo oltre che in Lazio e in Umbria, il FAI sosterrà, con un contributo di 5.000 euro, un progetto di valorizzazione a favore della Ferrovia del Centro Italia, che si snoda tra le tre regioni e percorre oltre 163 chilometri, da Sulmona giunge a Terni passando per L’Aquila e Rieti.

Ferrovia che si è classificata al 27° posto della classifica nazionale del censimento 2022 con 8.560 voti raccolti dal comitato “Ferrovia del Centro Italia” che ha coinvolto il Rotary Club di Rieti e l’Associazione Giovani Riattivati Rieti.

La raccolta voti è stata supportata anche dai volontari FAI delle tre regioni attraversate dalla Ferrovia.

Il progetto sostenuto da FAI e Intesa Sanpaolo prevede la valorizzazione della ferrovia attraverso l’apposizione di pannelli didattici all’interno di 16 stazioni con l’obiettivo di fornire ai visitatori informazioni sul territorio circostante creando un’esperienza di viaggio più coinvolgente e arricchente. Ogni pannello racconterà le peculiarità di ciascun borgo e sarà dotato di un QR code che consentirà ai visitatori di accedere a una landing page dedicata con suggerimenti di itinerari e opportunità per scoprire luoghi poco conosciuti.