LUOGHI DEL CUORE FAI: IN ABRUZZO VINCE LA FERROVIA CENTRO ITALIA, SECONDA VIA CRUCIS SAN DEMETRIO

La Ferrovia del Centro Italia percorre 163 km tra Abruzzo, Umbria e Lazio, da Sulmona giunge a Terni passando per L’Aquila e Rieti, è il primo dei dieci luoghi del cuore nel censimento del Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. E risulta essere anche è al ventisettesimo posto in Italia.

Al secondo posto la Via Crucis sulla collina di Santa Croce, a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila.

Si tratta dei risultati della consueta campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del Fai, chiusa lo scorso 15 dicembre.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” dal 2003 a oggi sono stati sostenuti interventi per 138 luoghi in 19 regioni d’Italia, che erano dimenticati, abbandonati o poco valorizzati, ma amati dalle loro comunità, che votandoli li hanno salvati.

Al primo posto come detto in Abruzzo, la Ferrovia del Centro Italia, Abruzzo-Umbria-Lazio; al secondo con 8.022 voti e 31° nella graduatoria nazionale la Via Crucis sulla collina di Santa Croce, a San Demetrio ne’ Vestini; al terzo posto (2.217 voti, 127° nella graduatoria nazionale) l’Eremo e grotta di Sant’Angelo, a Civitella del Tronto (TE); al 4° posto (131° e 2.133 voti) il Panorama del Castello di Rocca Calascio, a Calascio (AQ); al 5° (150° 1.662 voti) il Borgo di Rosciolo e le sue chiese, a Magliano de’ Marsi (AQ); al 6° (250°, 498 voti) il Museo del Gatto, a Teramo; al 7° (261°, 458 voti) il Trabocco Turchino, a San Vito Chietino (CH); all’ 8° (274°, 423 voti) il Lago di Scanno (AQ); al 9° (318°, 319 voti) le Grotte e la Cascata di Stiffe, a San Demetrio ne’ Vestini (AQ); al 10° (337°, 287 voti) Santo Stefano di Sessanio (AQ).

A livello nazionale al 1° posto (51.443 voti) è risultata la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE), piccolo edificio medievale immerso nella campagna salentina a meno di un chilometro dal mare, oggi a rischio di crollo; al 2° posto, con 32.271 voti, il Museo dei

Misteri di Campobasso, che per la prima volta nella storia del censimento porta il Molise sul podio con 32.271 voti, e dove si conservano gli “ingegni” su cui vengono issati i bambini vestiti da personaggi sacri durante l’annuale processione del Corpus Domini, dal Settecento ancora viva e sentita; al 3° posto la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, colma di ex voto che testimoniano un’affezione storica della comunit à, ma ormai officiata

solo saltuariamente e bisognosa di restauri.