“L’UOMO PIU’ BUONO DEL MONDO”: A FONTECCHIO PROIEZIONE DOCUMENTARIO SULLA VITA DI CARLO TRESCA

L’AQUILA – Oggi alle 18.00 nella Biblioteca comunale di Fontecchio, in provincia dell’Aquila, in programma la proiezione de “L’Uomo più buono del mondo”, un documentario che racconta una storia dei primi anni del 900 che si è svolta tra Sulmona e New York, dove “un Don Chisciotte contemporaneo cercava di difendere i diritti degli ultimi”.

Sindacalista, editore, giornalista, drammaturgo, antifascista e antistalinista, scomodo per molti, Carlo Tresca fu ucciso da un sicario della mafia newyorkese appena finita la seconda guerra mondiale.

Il documentario è stato realizzato da Angelo Figorilli e Francesco Paolucci, lo scrittore Maurizio Maggiani è una delle voci narranti, le musiche sono di Giancarlo Tiboni musicista aquilano e le animazioni del caro Erick Cuevas (in arte Nespy 5 euro) che vive a Fontecchio da 3 anni