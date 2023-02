LUPI A SPOLTORE: INCONTRO CON I CITTADINI

SPOLTORE – Un incontro “per togliere ogni dubbio ai cittadini su come è necessario comportarsi in presenza dei lupi”.

Il passaggio di lupi nel territorio a Spoltore (Pescara) sarà argomento di un incontro nel Centro Civico di Santa Teresa, in via Nora, il 7 marzo alle 17.30.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella e il Wildlife Research Center, è stato promosso dal sindaco Chiara Trulli. Relaziona Simone Angelucci, responsabile del Servizio Veterinario del Parco della Maiella.

“C’è la possibilità che lupi isolati dal branco si possano trovare di passaggio nelle nostre aree urbane, alla ricerca di fonti di cibo facilmente accessibili come i cassonetti dell’organico o, purtroppo, i nostri amici a quattro zampe – spiega il sindaco Trulli – Dobbiamo fare in modo che queste presenze non creino pericoli a noi, agli animali domestici e ai lupi stessi. Possiamo riuscirci solo mettendo a conoscenza di tutti gli accorgimenti da seguire”.