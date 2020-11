LUPI NEI CENTRI ABITATI DELL’AQUILANO: SBRANATO CANE A VILLA SANT’ANGELO

VILLA SANT’ANGELO – Lupi che da qualche giorno scendono a valle e che si aggirano indisturbati nelle zone a ridosso dei centri abitati più in quota dell’Aquilano.

Dopo le segnalazioni giunte nei giorni scorsi a Fossa e Bazzano, un cane è stato aggredito a Villa Sant’Angelo.

A segnalare la vicenda sui social, il sindaco Domenico Nardis.

“Visto che lupi, lupi cecoslovacchi si stanno avvicinando pericolosamente nel centro abitato raccomando la massima attenzione alla popolazione. Vedo spesso che tanti concittadini, in solitaria, passeggiano con i loro cani quando ormai è buio: evitate questa prassi per la vostra incolumità visto che gli attacchi vengono eseguiti quasi sempre in branco”, ha scritto.

“L’emergenza è territoriale e, di concerto con i Sindaci del territorio: Fossa, Sant’Eusanio Forconese, Barisciano, Poggio Picenze, Ocre, San Demetrio Nè Vestini e Fagnano Alto, domani scriveremo al Prefetto di L’Aquila per chiedere di determinare e presiedere un tavolo di coordinamento ed operativo con gli Enti, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale e ove ritenuto opportuno con le associazioni di protezione animale accreditate, che abbia come obiettivo la soluzione del problema della presenza di lupi nei centri abitati, a tutela della pubblica sicurezza delle persone e degli animali domestici e di allevamento”.

