“LUPI, ORSI E PUBBLICA INCOLUMITA'”: il 23 GIUGNO CONVEGNO ASSOCIAZIONE CULTURA RURALE A VASTO

VASTO – “Lupi, orsi e pubblica incolumità”: questo il titolo del convegno organizzato dall’Associazione cultura rurale presieduta da Sergio Berlato, che si terrà dalle 20,30 del 23 giugno al Centro Gulliver di Vasto.

per la parte storico-scientifica interverranno come relatori Andrea Mazzatenta, psicobiologo e psicologo animale dell’Università G. D’Annunzio di Chieti (titolo dell’intervento: Fatti e misfatti: cani, lupi e dintorni), lo zoologo Paolo Forconi dello Studio Faunistico Chiros (Rapporto uomo/grandi predatori – Lupo di Otranto e altri incidenti – Orso marsicano e orso bruno europeo), e il giornalista naturalista Giovanni Todaro, storico del lupo (La cosiddetta Bestia della Maiella e gli ultimi casi di attacchi letali di lupi agli esseri umani in Abruzzo). L’aspetto legale sulla pubblica incolumità sarà esposto dall’avvocato Francesco Prospero (Tutela delle specie animali protette e tutela dell’incolumità pubblica).

Le conclusioni saranno esposte da. Sergio Berlato, presidente dell’Associazione cultura rurale. Moderatrice del convegno la giornalista Miriam Giangiacomo

LA NOTA

Vasto, comune abruzzese della provincia di Chieti, da alcuni mesi è purtroppo interessato dagli attacchi a persone da parte di un esemplare di lupo appenninico. Diverse persone sono state ferite addirittura sulla spiaggia a partire dall’agosto 2022.

Il comportamento molto aggressivo verso gli esseri umani di questo esemplare è anomalo e quindi problematico e necessita di un immediato e risolutivo intervento delle autorità preposte.

Soprattutto perché il 7 maggio, poco prima delle 20, l’esemplare si è inoltrato sulla spiaggia nonostante la presenza di molte persone e si è diretto verso un padre con due bambini, che stazionavano abbastanza isolati. Il lupo ha con ogni probabilità tentato di predare la figlia di 4 anni azzannandola alla schiena, attaccando anche il padre subito intervenuto per difenderla. Infine il lupo è stato scacciato, ma ha immediatamente preso di mira un’altra famiglia, atterrando e azzannando il loro figlio sempre di 4 anni, venendo poi messo in fuga. Entrambi i bambini sono stati portati d’urgenza nel locale ospedale a causa delle ferite. Hanno avuto anche un grave choc, che tuttora perdura.

Il lupo è stato più volte fotografato e filmato in spiaggia o nelle strade adiacenti, anche se alcuni suppongono che potrebbe trattarsi di un cane vagante, pur senza alcuna prova. Si stima che nel solo territorio di Vasto siano presenti oltre venti lupi. L’esemplare in questione presumibilmente si reca di sera/notte, almeno da un anno, sulla spiaggia forse attirato da rifiuti.

In precedenza ma in Puglia si era verificato un altro caso simile, seppure meno grave. Nel 2020 un lupo osservato per diverse settimane in località Alimini, nei pressi di Otranto, e che si aggirava spesso addirittura in spiaggia – come il lupo di Vasto –, aveva attaccato in diverse occasioni una bambina e una donna adulta, azzannando quest’ultima a una gamba mentre faceva jogging. L’animale fu infine catturato a luglio dal personale del Parco della Maiella e risultò essere un giovane lupo di quasi 30 kg, forse prima detenuto illegalmente da ignoti.

Dopo una serie di attacchi con ferimenti di diverse persone da parte di vari orsi, purtroppo il 5 aprile scorso il 26nne Andrea Papi, che faceva footing non lontano dalle case, fu attaccato e ucciso dall’orsa Jj4 nella zona di Caldes in Val di Sole. Il problema degli oltre 100 orsi nella Provincia di Trento sta causando acuti problemi a vasta parte della popolazione. Insomma, l’Abruzzo e il Trentino vivono entrambi questa problematica dei grandi predatori, uno per via del lupo e l’altro per via dell’orso bruno alpino (parecchio più aggressivo di quello marsicano).

Non solo, direttamente dalla Toscana – regione che ha ormai una popolazione lupina addirittura superiore ai 1.000 esemplari, come da monitoraggio dello zoologo Marco Apollonio dell’Università degli Studi di Sassari – porterà le sue argomentazioni e testimonianze Marco Bruni, del Comitato emergenza lupi di Arezzo. Per quanto riguarda l’Abruzzo interverranno Dino Rossi dell’Associazione cultura rurale (organizzatrice del convegno) e Nicola Giarrocco dell’Associazione Terre di Punta Aderci. Inoltre interverrà Michele Corti, dei Comitati tutela persone e animali dai lupi (co-organizzatore dell’evento).