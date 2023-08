LUPO VASTO, SIGISMONDI (FDI): “I CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE TEMPESTIVE”

VASTO – “Dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, i cittadini si aspettano risposte tempestive, non discussioni sulle leggi. Della modifica sulla normativa nazionale per la cattura degli animali selvatici ne discuteremo e sarò pronto ad ascoltare le proposte di Menna e della sua Giunta. Oggi, però, il sindaco non può chiedere ai cittadini di aspettare lunghi inter parlamentari: i residenti, i turisti e gli operatori turistici chiedono giustamente l’immediata cattura del lupo”.

Lo dichiara in una nota il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Sembrerebbe, tra l’altro, che i primi avvistamenti del lupo a Vasto risalgano allo scorso mese di febbraio e, se così fosse, è evidente che ci troveremmo di fronte ad una sottovalutazione della vicenda – osserva – Se le procedure per la cattura dell’animale fossero state attivate lo scorso inverno non saremmo stati costretti a rincorrere il lupo durante il periodo estivo che sarebbe risultato scevro dalle ripercussioni che, invece, oggi stiamo vivendo”.

“È giusto, quindi, garantire – torno a ribadire – la massima collaborazione istituzionale tra tutti gli enti preposti, rispetto alla natura del lupo e, a tal proposito, accolgo positivamente la riunione convocata quest’oggi dal prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa. Concentrare il dibattito sulla modifica alla legge per la cattura degli animali selvatici rappresenterebbe l’ennesima distrazione e perdita di tempo per una soluzione più celere del problema”, conclude.