LUTTI IN REGIONE: DECEDUTI IL PADRE DI FEBBO E LA MADRE DI LA PORTA, IL CORDOGLIO DI MARSILIO

PESCARA – Lutti per due consiglieri regionali per la morte di Ugo Febbo, 91 anni, (nella foto) storico commerciante di Chieti, padre di Mauro, esponente di Forza Italia, e di Irma, madre della consigliera regionale Antonietta La Porta eletta con la Lega ora in Forza Italia, i cui funerali si terranno oggi, alle 11, nella chiesa di Goriano Sicoli (L’Aquila). L’addio a Febbo ci sarà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa della Trinità.

“Sono stati mesi difficili”, ha commentato La Porta su Facebook, “ed è stato doloroso attraversare il distacco”.

“La morte di un genitore è uno dei dolori più profondi a cui la vita ci sottopone. Sono vicino ai consiglieri regionali Mauro Febbo e Antonietta La Porta in questo momento di grande tristezza. A loro porgo le condoglianze mie personali e dell’intera giunta regionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.