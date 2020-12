LUTTO A CASALBORDINO: SCOMPARSO IL VICESINDACO COCCO, IL CORDOGLIO DI MARSILIO

CASALBORDINO – Scomparso, a causa di un malore improvviso, il vicesindaco di Casalbordino Luigi Cocco.

“Ho appreso poco fa che il vicesindaco di Casalbordino Luigi Di Cocco ci ha lasciati, per un malore improvviso. A Luigi ero legato da un’amicizia personale e nutrivo un’istintiva simpatia per la sua umanità. Alla sua famiglia e a tutta la comunità di Casalbordino vanno le mie sentite e partecipate condoglianze per una perdita insostituibile”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Download in PDF©