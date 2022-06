LUTTO A CHIETI: SI E’ SPENTA A 56 ANNI EX CONSIGLIERE COMUNALE NICOLETTA DI BIASE, DOMANI I FUNERALI

CHIETI – Lutto a Chieti per la prematura scomparsa di Nicoletta Di Biase, nota commerciante ed ex consigliere comunale della Lega, che si è spenta a 56 anni a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Di Biase lascia il marito e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

“Ci sono cose che non ti spieghi e non ti aspetti. Ci sono cose che rattristano ancor di più quando capitano a persone a cui vuoi bene. È stato bello condividere una parte di vita con una persona solare e leale come te. Ciao Nicoletta”, scrive su Fb l’ex sindaco Umberto Di Primio.

I funerali si terranno domani, venerdì 24 giugno, alle 16,30 ai XII Apostoli.