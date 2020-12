LUTTO A FRANCAVILLA, SI E’ SPENTA LA PROFESSORESSA CARMELITA PANTALEONE

FRANCAVILLA AL MARE – Questa mattina è venuta a mancare improvvisamente all’età di 74 anni, a Francavilla al Mare (Chieti), la professoressa Carmelita Pantaleone, personalità di spicco fra le donne abruzzesi. Lascia due figlie, Antonella, medico, e Stefania, ingegnere, oltre ai suoi 4 amatissimi nipoti.

Pantaleone è stata insegnante di francese nelle scuole a Francavilla, consigliera comunale per Alleanza Nazionale alla fine degli anni novanta, presidente della Commissione per le Pari Opportunità Regionale, presidente del club Soroptimist International di Chieti negli anni 2000-2001, presidente dell’associazione per la donazione del Cordone Ombelicale e animatrice di tante altre iniziative. Sempre molto attiva nel campo femminile culturale e politico, “lascia tra chi l’ha conosciuta e stimata un vuoto incolmabile e molti inconsolabili amici”, è il messaggio che arriva ad AbruzzoWeb.

I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Sant’Alfonso a Francavilla alle 15.

