LUTTO A L’AQUILA: ADDIO A MAURIZIO ORTU, PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI

L’AQUILA – Sanità abruzzese in lutto per la morte improvvisa di Maurizio Ortu, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila, specialista in Otorinolaringoiatria e docente universitario, venuto a mancare all’età di 73 anni.

Secondo quanto appreso, dopo la recente scoperta di un tumore, le sue condizioni di salute sarebbero degenerate rapidamente negli ultimi giorni.

La notizia ha profondamente sconvolto l’intera comunità, dove Ortu era apprezzato per le sue qualità umane, morali e professionali.

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare, tante persone lo ricordano per la “disponibilità, professionalità, onestà”.

Scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “La scomparsa prematura di Maurizio Ortu, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila, mi addolora profondamente. L’Aquila perde un medico illustre, stimato per l’alta professionalità e umanità, un uomo che ha dedicato impegno e passione al suo lavoro, ai suoi colleghi e pazienti, nel corso della sua brillante carriera. Durante l’emergenza pandemica, la collaborazione tra Ortu e l’unità di crisi comunale è stata determinante per avviare una serie di progetti finalizzati a contenere i contagi e monitorare la diffusione del Covid, come la distribuzione dei saturimetri agli anziani e alle persone fragili, la campagna per i tamponi di massa, solo per citarne alcuni. A nome della Municipalità e a titolo personale, esprimo le più sentite condoglianza alla sua famiglia cui rivolgo un abbraccio affettuoso”.

“La notizia della scomparsa di Maurizio Ortu è dolorosissima. L’Aquila e l’Abruzzo perdono un grande professionista, appassionato della professione, generoso Presidente dell’Ordine dei Medici della nostra Provincia. Ricorderò sempre anche il grande ruolo che svolse per a sanità aquilana all’indomani del sisma. Io piango l’amico caro, sincero, leale, sempre entusiasta. Ciao Maurizio. Un abbraccio ai tuoi cari”, scrive Massimo Cialente, ex sindaco dell’Aquila, medico pneumologo.

Per il consigliere regionale Massimo Verrecchia, Ortu è stato “un fulgido esempio di alta professionalità e di eccezionale capacità mostrate alla guida dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia dell’Aquila”.

