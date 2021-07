L’AQUILA – E’ morto, dopo una lunga malattia, Primo Sebastiani, 63enne aquilano, conosciuto in città per aver lavorato presso la carrozzeria situata in viale della crocerossa. Il decesso è avvenuto oggi, presso l’Hospice dell’ex Onpi.

Nato nella frazione di Sant’Elia, quando l’uomo si era trasferito nel quartiere di Valle Pretara dopo il matrimonio.

I funerali saranno celebrati lunedì 26 luglio, alle ore 11, presso la chiesa di Santa Maria del Soccorso.