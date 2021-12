L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Fabrizio Salvemme, imprenditore di 54 anni morto a causa di un male incurabile.

Salvemme era molto conosciuto e stimato in città come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Lascia la moglie e il figlio.

I funerali si terranno all’Aquila domani pomeriggio, alle 15.30, nella Basilica di Collemaggio.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di AbruzzoWeb.