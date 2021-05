LUTTO A L’AQUILA PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE MANGOLINI, “PERDIAMO UN GRANDE UOMO DI STATO”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Giuseppe Mangolini, segretario generale del Comune dal 1994 al 1998 e, in precedenza, vice segretario generale tra gli anni ’70 e ’80.

Mangolini è stato a lungo anche direttore della sezione abruzzese dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e, tra l’altro, componente del comitato Perdonanza e dell’associazione degli ex amministratori civici ‘Aquilae Urbis’.

“Profonda costernazione” è stata espressa dal sindaco Pierluigi Biondi, a nome dell’intera Municipalità dell’Aquila: “Perdiamo un uomo di Stato, ma soprattutto un grande Aquilano – ha commentato il sindaco Biondi – una personalità che, sotto vari aspetti, è stata sempre impegnata in prima fila per la nostra comunità, di cui era fiero interprete sia nelle sue vesti professionali che in quelle di cultore delle tradizioni. Di lui si ricorderanno sempre la grande competenza e la spiccata capacità di non far mancare il sostegno, grazie al suo sapere, a tantissimi sindaci e amministratori del capoluogo d’Abruzzo. La Municipalità aquilana si unisce al dolore della consorte, dei figli e dei parenti tutti, partecipando le più sentite condoglianze”.

Anche il presidente dell’Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, ha espresso il suo cordoglio: “Nel pomeriggio di oggi Giuseppe Mangolini ci ha lasciato. Esprimiamo il più sentito cordoglio e ci uniamo al dolore dei famigliari la moglie Anna Vanda, i figli Dario e Carlo e i suoi adorati nipoti”.

“È stato una colonna di Anci Abruzzo che ha contribuito a fondare nella sua articolazione regionale, ne è stato Segretario dal 1994 anno della sua costituzione. Tra i più apprezzati esperti in campo amministrativo ha ricoperto il ruolo di Segretario generale del Comune di L’Aquila e Pescara e Teramo e Segretario della Provincia di Roma, Revisore contabile. Era il Segretario Emerito di Anci Abruzzo e per il suo impegno nell’ associazione nel 2015 il Presidente nazionale di Anci Piero Fassino volle conferirgli una targa di riconoscenza per l’impegno e la passione che aveva profuso. A nome del Direttivo regionale e di tutti i Sindaci d’Abruzzo gli rivolgiamo un pensiero commosso di gratitudine e di ultimo saluto”.