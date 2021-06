LUTTO A L’AQUILA: SI E’ SPENTO A 93 ANNI NELLO PARRAVANO, NOTO E STIMATO MEDICO

L’AQUILA – È scomparso venerdì scorso all’età di 93 anni nella sua casa dell’Aquila, Nello Parravano, noto e stimato medico e dirigente pubblico nel comparto della sanità.

Parravano si è spento serenamente e circondato dall’affetto dei suoi cari, in particolare i figli Marco e Luigi.

Aveva dedicato una vita alla gestione della sanità, fino agli anni ’90 era stato responsabile dell’azienda sanitaria della provincia dell’Aquila nel ruolo di medico provinciale, in seguito alla riforma sanitaria era stato nominato direttore della Medicina Legale. Contestualmente, era stato docente di Igiene all’Istituto superiore di educazione fisica dell’Aquila.

All’età di 92 anni aveva esordito come scrittore con la pubblicazione del libro “Cani e Gatti. Lezioni di vita in un dialogo a due”, che era stato presentato a Palazzo Fibbioni, sede della giunta comunale dell’Aquila. Non aveva patologie, avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 12 luglio.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.