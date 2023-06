LETTOMANOPPELLO: ADDIO A GRAZIELLA IRIS MANCINI, MORTA A 44 ANNI. OGGI I FUNERALI

LETTOMANOPPELLO – Lutto a Lettomanoppello (Pescara) per la prematura scomparsa di Graziella Iris Mancini, morta a soli 44 anni, stroncata da una terribile malattia.

La donna, strumentista della Asl di Pescara, nel blocco operatorio dell’ospedale civile, è venuta a mancare nello stesso ospedale. I funerali si terranno oggi, sabato 24 giugno, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine dell’Assunta a Lettomanopello.

Lascia il marito Giuseppe, le figlie Savia Iris e Talitha Sole, i genitori e i fratelli. Una professionista molto stimata, ricordata da tutti con affetto per la sua generosità, una donna “bella fuori ma soprattutto dentro” e solare, piena di vita.

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare da una comunità sconvolta, che si unisce nel dolore alla famiglia.

Scrive il sindaco Simone Romano D’Alfonso: “Tutta la Comunità Lettese, in queste ore è sconvolta per la notizia della tragica morte della nostra cara Graziella Iris… esprimiamo tutto il cordoglio, anche a nome dell’Amministrazione Comunale tutta che partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia Mancini in Di Nardo… Noi tutti, con tutto il cuore, affranti, abbracciamo il marito Giuseppe, le figlie Sabia Iris e Talitha Sole, la mamma Antonietta, il papà Donato, il fratello Corrado, la sorella Filomena e i parenti tutti… In questi momenti non ci sono parole ma solo il fortissimo dolore che possiamo condividere con loro e soprattutto la nostra sincera vicinanza a tutta la famiglia… La nostra Fede ci aiuta nel cercare consolazione e ci rassicura sul fatto che un Angelo veglia su tutti noi… Oggi è un giorno triste, ed è difficile da accettare… Auspico che un sincero e commosso abbraccio di tutta la nostra Comunità possa essere di sollievo”.

In conseguenza del grave lutto che ha colpito la comunità, l’amministrazione di Lettomanoppello rinvia tutte le manifestazioni previste per il fine settimana.