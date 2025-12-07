L’AQUILA – Luco dei Marsi (L’Aquila) piange la scomparsa del sindaco Marivera De Rosa, 68 anni, morta nella notte dopo aver affrontato per lungo tempo una difficile malattia.

Politica abruzzese in lutto, tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare, segno di affetto e stima senza colore e bipartisan.

“A nome personale e dell’intera Giunta regionale esprimo il cordoglio per la scomparsa della sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, stringendomi alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità luchese, duramente colpita da questo lutto”, scrive il presidente della Regione, Marco Marsilio.

“La morte di Marivera De Rosa priva Luco dei Marsi di un’amministratrice appassionata, che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e alla crescita della sua comunità, costruendo nel tempo un forte legame umano con i cittadini. Nel ricordarla, desidero richiamare alla memoria la visita istituzionale che ho compiuto a Luco dei Marsi nel gennaio 2023, quando ho avuto modo di apprezzare direttamente la sua energia, la sua determinazione. In quella occasione sottolineai come si trattasse di una comunità piccola ma molto viva, dove è forte il senso di appartenenza. Sono certo che l’esempio di impegno, passione e cura del bene comune che Marivera De Rosa ha testimoniato in questi anni resterà un riferimento prezioso per amministratori e cittadini”.

Scrive il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio: “La notizia della scomparsa della sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, mi riempie di profondo sconforto. Ci lascia un’amministratrice appassionata, determinata e sempre al servizio della sua comunità. Il suo impegno costante, la sua sensibilità istituzionale e la sua vicinanza ai cittadini rappresentano un esempio che resterà vivo nel tempo. Luco dei Marsi perde oggi una guida preziosa, una donna delle istituzioni che ha dedicato ogni energia al bene del suo territorio. Alla famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità lucense esprimo le mie più sentite condoglianze, unendomi al dolore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di collaborare con lei”.

Scrive il consigliere regionale Massimo Verrecchia, capogruppo di FdI: “La scomparsa di Marivera De Rosa, sindaca di Luco dei Marsi, mi addolora profondamente. Anche se provenivamo da schieramenti politici diversi, tra noi c’è sempre stato rispetto istituzionale. Ricordo bene le sue ultime telefonate e messaggi ad ottobre scorso, su alcune scadenze regionali, la voce era già debole, ma non mancavano mai la determinazione e la tenacia. Alla sua famiglia e a tutta la comunità di Luco dei Marsi va il mio abbraccio sincero e il mio più profondo cordoglio”.

Per il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, del Pd, è “una notizia tremenda. Un grande dolore. Marivera de Rosa se n’è andata in silenzio e all’improvviso lasciando un dispiacere immenso nel cuore di chi l’ha conosciuta. Ha affrontato una tremenda malattia con una dignità e una voglia di lottare davvero esemplari. Era una grande sindaca che metteva cuore, coraggio, coerenza e determinazione in tutto quello che faceva. Era una combattente. Il suo modo di vedere il mondo e di lottare contro le ingiustizie e le diseguaglianze, mi hanno insegnato tanto. Addio Marivera. Addio Formidabile Forza. Un abbraccio immenso alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Luco dei Marsi”.

Scrive il consigliere comunale dell’Aquila Stefania Pezzopane, del Pd: “Marivera De Rosa non c’è più, se ne è andata nella notte.un grande dolore, una perdita per la Marsica e per l’intero Abruzzo Marivera lascia traccia di sé. Nella sua comunità a Luco de’Marsi dove è stata sindaca ed amministratrice solida, appassionata, capace di interpretare bisogni ed aspettative. Tra di noi, compagne ed amiche, cittadine e cittadini lascia lo sgomento per la perdita, ma insieme l’orgoglio di averla conosciuta, stimata, sostenuta. La sua schiettezza, la fierezza e la sua libertà insieme alla sua concretezza sono per sempre da esempio per tutte e tutti noi. La malattia non le ha lasciato scampo, ma il ricordo di lei riempie le nostre storie umane e politiche. Grazie Marivera per ciò che sei stata, per quello che hai fatto ogni giorno, per come mi sei stata vicina mentre altri voltavano le spalle. Ti abbraccio e mi stringo alla tua famiglia ed alla tua comunità”.

Dichiara il presidente dell’Uncem Abruzzo e sindaco di Sante Marie (L’Aquila) Lorenzo Berardinetti: “Marivera era una sindaca che si è battuta per la difesa del suo paese e della sua gente, ci legava un rapporto di stima reciproca e di amicizia e spesso ci si confrontava su tematiche che riguardano le criticità delle aree interne dell’Abruzzo. È stata la prima sindaca di Luco dei Marsi, una temeraria nel portare avanti alcune cause a sostegno del suo paese, una guerriera quando si è trovata a combattere la sua battaglia personale contro una malattia che non l’ha mai sottratta dagli impegni istituzionali. Se ne va un’amministratrice serie e impegnata per la sua Terra. Alla sua famiglia, a tutti gli amministratori di Luco dei Marsi e a tutta la popolazione il cordoglio personale e dell’Uncem Abruzzo”.