LUTTO A MONTEREALE PER LA SCOMPARSA DI GIULIO FERRANTE, PROF DI MATEMATICA TROVATO MORTO IN CASA

MONTEREALE – Lutto a Montereale (L’Aquila) per la scomparsa di Giulio Ferrante, 72 anni.

Ferrante, professore di matematica, che gestiva alcune attività immobiliari a Roma ma che aveva deciso di tornare a vivere nel paese natio, si è sentito male ieri mattina mentre faceva la fila per comprare il pane, ma all’arrivo dell’ambulanza, come riporta Il Centro, avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale rassicurando i presenti e annunciando che si sarebbe fatto accompagnare da un amico in caso di necessità.

Poche ore dopo è stato trovato senza vita nella sua abitazione provvisoria post-terremoto, nella frazione di Ville di Fano. A fare la tragica scoperta gli amici con i quali giocava a carte che, non vedendolo arrivare, sono andati a cercarlo. Sono stati avvisati anche i carabinieri, ma gli accertamenti hanno certificato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Lascia un fratello e due nipoti. I funerali, con ogni probabilità, saranno celebrati nella giornata di domani.