LUTTO A NAVELLI: ADDIO A LAMBERTO FORMICONI, DOMANI I FUNERALI

NAVELLI – Lutto a Navelli e nella comunità aquilana per la scomparsa di Lamberto Formiconi, morto ieri all’ospedale “San Salvatore” a 79 anni.

Socio fondatore e amministratore della Cooperativa di Comunità Oro Rosso e fondatore di Terra Italica, laboratorio di produzione di saponi e valorizzazione delle eccellenze del territorio, a partire dal miele allo Zafferano dell’Aquila DOP, Formiconi è stato una importante figura di riferimento per il territorio.

Lascia la moglie Marilena e il figlio Maurizio.

Da ricercatore, si legge nella sua bio, Formiconi ha speso la vita lavorativa in un laboratorio di ricerca chimico-microbiologico. La sua esperienza e la curiosità nel cercare nuove soluzioni lo hanno spinto a realizzare un prodotto nuovo e veramente naturale. E così, insieme alla moglie Marilena, biologa, dopo anni passati a produrre e insegnare a far saponi, “abbiamo così deciso di mettere in piedi un laboratorio per la produzione di saponi che rispettassero la ‘natura dell’uomo’, con il desiderio di “trasmettere le esperienze di una vita e applicare le conoscenze chimiche-microbiologiche alle piante cosmetiche”.

“Navelli perde uno degli operatori più attivi, innovativi e propositivi, conosciuto e stimato in paese come fuori, a livello nazionale e non solo, con la sua Terra Italica”, scrive la Coop Oro rosso.

I funerali si terranno domani, giovedì 9 ottobre, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Navelli.