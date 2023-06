LUTTO A PESCARA E PIANELLA PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DI GIANNI ANTONUCCI, DOMANI I FUNERALI

PESCARA – Lutto nel pescarese per l’improvvisa scomparsa di Gianni Antonucci, stroncato da un malore a 58 anni.

Titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento in via Conte di Ruvo a Pescara, il commerciante, originario di Pianella, era molto noto e stimato, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare in queste ore.

Lascia la moglie Alessandra, i figli Alberto, Alessandro ed Alessio, il fratello Walter.

I funerali si svolgeranno domani, luned’ 5 giugno, alle 10.30, nella Chiesa Madre di Sant’Antonio a Pianella, muovendo anticipatamente dall’obitorio dell’ospedale civile di Pescara, dove è stata allestita la camera ardente

