LUTTO A PIANELLA: MORTO L’ASSESSORE GIANNI FILIPPONE, DOMANI I FUNERALI

PIANELLA – È morto oggi, presso l’ospedale Civile di Pescara, dove era ricoverato per un intervento chirurgico, all’età di 67 anni, Gianni Filippone, volto noto della politica di Pianella (Pescara).

Filippone è stato segretario del Pd e consigliere provinciale Idv. Dal 16 maggio 2023 in Giunta e Consiglio comunale, assessore del sindaco Taddeo Manella, con delega alle manutenzioni, ecologia e ambiente, igiene urbana, politiche della casa.

A Pianella aveva iniziato giovanissimo a occuparsi di politica. Entrò in Consiglio comunale per la prima volta il 27 aprile 1997, sindaco Manuela Pierdomenico, quando era impiegato dello stabilimento Telettra di Chieti Scalo. Tutti lo ricordano come un amministratore fortemente impegnato sul territorio.

“L’Amministrazione Comunale di Pianella – si legge in una nota – esprime il più sentito cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del nostro territorio, dimostrando un impegno instancabile e una dedizione senza pari verso Pianella e la sua comunità. Per anni ha lavorato con passione e determinazione, mettendo sempre al primo posto il benessere dei cittadini, affrontando con coraggio le sfide quotidiane e cercando sempre soluzioni che potessero migliorare la qualità della vita di tutti, fino al suo ultimo giorno. La sua massima disponibilità e il suo spirito di servizio rimarranno alla nostra memoria come esempio, lasciando un’eredità di amore per il suo paese che continuerà a ricordarci la sua persona”.

In segno di vicinanza e rispetto, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani durante le esequie: “La comunità di Pianella si stringe attorno alla famiglia Filippone in questo momento di dolore, esprimendo il più sentito cordoglio”.

Presidente del Comitato Feste “Madonna delle Grazie” di Pianella, Gianni Filippone, sino a ieri 2 luglio 2024, si era impegnato insieme ai suoi collaboratori per la buona riuscita della manifestazione.

I funerali si terranno domani alle ore 16:30 presso la chiesa di Sant’ Antonio Abate.

La comunità di Pianella “si stringe attorno alla famiglia Filippone in questo momento di dolore, esprimendo il più sentito cordoglio. Alla moglie Luciana, i figli Sandro e Federica, la nuora Valentina, la sorella Anna, i fratelli Piero ed Enzo, i parenti tutti, le condoglianze”.