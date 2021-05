LUTTO A POGGIO PICENZE, SI E’ SPENTA A 44 ANNI BARBARA ZAMPELLI. DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – Si è spenta a 44 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia, Barbara Zampelli, commercialista e revisore contabile, candidata sindaco a Poggio Picenze (L’Aquila) alle elezioni amministrative dello scorso anno, con la lista civica “Il paese che rivogliamo”.

Zampelli era scesa in campo per la prima volta, rivendicando la sua esperienza, come libera professionista, in particolare nell’Azienda pubblica servizi alla persona (Asp) 01 dell’Aquila, e come presidente dell’organo indipendente di valutazione delle performance per importanti enti pubblici.

Lascia un bambino, Valerio, e il marito Roberto.

I funerali si terranno domani nella chiesa di Poggio Picenze.

“Con dolore ho appreso della prematura scomparsa di Barbara Zampelli. Apprezzata professionista e impegnata nell’amministrazione della cosa pubblica, animata da una profonda passione per la politica a servizio del cittadino. La comunità aquilana si stringe a quella di Poggio Picenze in questo momento di tristezza e cordoglio. Al marito Roberto, al piccolo Valerio e ai familiari di Barbara giungano sinceri sentimenti di vicinanza e le condoglianze della municipalità aquilana”, il messaggio di cordoglio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.