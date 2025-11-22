LUTTO A SAN DEMETRIO PER LA MORTE DI EZIO LEONARDIS: BIONDI, “RIFERIMENTO PER L’INTERO TERRITORIO”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Lutto a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) per la scomparsa di Gaudenzio Leonardis, già sindaco e stimato geologo, morto a 84 anni.

Il sindaco Antonio Di Bartolomeo, l’amministrazione comunale e i dipendenti esprimono la loro vicinanza alla famiglia di Leonardis che, scrive, “non ha mai smesso di collaborare con le amministrazioni comunali, mettendo a disposizione la sua preparazione tecnica ed amministrativa”.

Il funerale si terrà domani, domenica 23 novembre, alle ore 15, presso la chiesa di San Demetrio ne’ Vestini.

Il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, scrive: “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gaudenzio Leonardis, per tutti Ezio, figura di riferimento per la comunità di San Demetrio, che ha amministrato in veste di sindaco, e per l’intero territorio aquilan”.

“Ezio è stato un amministratore appassionato, un uomo delle istituzioni capace di guardare lontano, dotato di una visione concreta e generosa. A lui, che ho avuto modo di apprezzare per la sua capacità di confronto e l’attenzione costante verso il bene comune, dobbiamo l’intuizione dello sfruttamento a fini turistici delle grotte di Stiffe, un progetto che ha saputo rilanciare il territorio valorizzandone bellezza, storia e potenzialità. A nome dell’Amministrazione comunale, della città e a titolo personale, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia Leonardis, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con Ezio un tratto di strada”.