LUTTO AD ALTINO: MUORE A 47 ANNI STRONCATO DA UN INFARTO, DOMANI I FUNERALI DI GIANLUCA D’ALONZO

ALTINO – Lutto ad Altino (Chieti) per l’improvvisa scomparsa di Gianluca D’Alonzo, morto nel primo pomeriggio a soli 47 anni, stroncato da un malore, probabilmente un infarto, durante una passeggiata all’interno del cimitero.

Diverse persone lo hanno visto accasciarsi a terra e sono stati subito allertati i soccorritori che a lungo hanno provato a praticare il massaggio cardiaco. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare.

I funerali si terranno domani, sabato 20 dicembre, alle 15.30, nella parrocchia Santa Maria del Popolo di Altino.

La sua prematura scomparsa ha profondamente colpito la comunità e sono numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio alla famiglia.

Scrive il sindaco Vincenzo Muratelli: “Ciao Gianluca, ragazzo mite e discreto. Oggi pomeriggio la richiesta di quel defibrillatore ha aperto il tempo della paura e della speranza per ciò che era successo. Le ore successive e le preghiere perché riuscissi a riprenderti hanno lasciato, man mano, il tempo, al dolore e allo smarrimento dei tanti amici che erano lì vicino a te a sperare in un piccolo movimento che riaprisse il cuore di ognuno alla felicità. Ma non è andata come abbiamo tutti sperato”.

“Lasci i tuoi cari genitori e i tanti amici a cui hai donato la piacevolezza del sentimento e del valore più bello che vive nell’amicizia. Incontrarci davanti al Comune era sempre un piacere speciale e la tua educazione e la tua discrezione appartenevano ai gesti del tuo essere e del tuo modo di vivere le relazioni. Sicuramente adesso sarai già tra gli angeli a cantare le bellissime canzoni che sapevi interpretare con la tua bellissima voce. Ciao Gianluca tutta la comunità di Altino oggi ti piange e si stringe al dolore dei tuoi amati genitori e dei tuoi tanti amici”.